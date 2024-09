(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: posição astral que fará por onde acentuar o caráter determinado da sua atual fase nas relações pessoais. Interesses: há para o seu dia uma posição benéfica com suas decisões sobre as finanças. Êxito com novas atividades que mudarão a sua rotina. Vida íntima: alegria e novidades.