(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: para uma fase que alterna humor e ânimo com momentos de preocupação são boas as possibilidades de que você acerte a rotina e comece a agir com mais harmonia com a família. Interesses: procure atender com presteza suas pendências de ordem financeira. Vida íntima: alegria contida.

