(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a Lua em boa parte do dia em seu signo o fará mais sensível e disposto com a boa presença e forte influência de pessoas estranhas. Interesses: quadro de habilidade no controle das finanças em dia de bom diálogo no trabalho. Vida íntima e sentimentos: surpresa com os mais íntimos.