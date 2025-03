(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: sua sensibilidade pessoal se mostrará ampliada pela influência de estranhos. Interesses: vantagem em planos e projetos inovadores com as finanças. Também estarão favorecidos os novos planos na lida com o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: comportamento mais afável e terno.