(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a posição da Lua em signo do Fogo altera a rotina e lhe dá quadro de encontro benéfico nas relações pessoais. Interesses: são positivas as indicações para um momento que pode gerar estabilidade no campo financeiro. Vida íntima e sentimentos: conciliação de opiniões com íntimos.