(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com a Lua em seu signo há maior destaque para sua posição social, prestígio e conceito. Interesses: lida bem posicionada no trabalho em dia de indicações estáveis nas finanças. Vida íntima e sentimentos: compensações virão de atos passados no trato íntimo. Relações valorizadas.