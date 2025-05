(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com o passar das horas haverá risco de desencontro nas relações pessoais. Interesses: quadro que mostra um bom encaminhamento com a mudança de rumos em problemas financeiros. Dia boas novidades no trabalho. Vida íntima e sentimentos: dificuldades na lida com as pessoas íntimas.