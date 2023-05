(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: uma posição benéfica em seu signo contrasta com os aspectos para hoje com alguns elementos favoráveis e novidade com a família. Interesses: vantagem no trato com dinheiro alheio e para os interesses com títulos e propriedades. Vida íntima: quadro de mudança nos seus sentimentos.

Quinta-feira