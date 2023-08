(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: em momento que mostra a necessidade de se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo seja atencioso com as pessoas. Apoio oportuno. Interesses: fase neutra com dinheiro. Mas, procure encarar com atenção e cuidado as obrigações na rotina de trabalho. Vida íntima: sentimentos expostos.

Tags:

Agosto 2023