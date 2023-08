(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: procure dar sentido mais prático aos seus atos no trato com as pessoas ligadas a suas atividades. Interesses: momento que aconselha o diálogo na condução dos assuntos das finanças. Conduza com maior entusiasmo os planos para o trabalho. Vida íntima: seja mais afável e tolerante.

