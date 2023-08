(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: indicação que mostra a força da oposição de pessoa próxima a algumas de suas atitudes e decisões, obrigando-o a rever planos. Interesses: dia de acerto com novo ganho e em assunto das finanças com a possibilidade de novidades com seu trabalho. Vida íntima: equilíbrio emocional.

Agosto 2023