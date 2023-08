(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: regência que prevê aura benéfica no relacionamento com pessoas muito próximas. Intuição acertada. Interesses: boa condução da sua forma de ganhar dinheiro com o trabalho onde haverá destaque para a conciliação. Finanças protegidas. Vida íntima: sensibilidade com emoções expostas.

Agosto 2023