(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: procure hoje ter mais cuidado e atenção com suas palavras e críticas. Interesses: sua rotina mostrará um quadro positivo para novos encargos de trabalho. Finanças equilibradas, mas evite gastos impensados. Vida íntima: dia que o verá mais sensível com as suas relações afetivas.