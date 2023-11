(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: as indicações que prevalecem em seu signo apontam afirmação na lida com estranho em momento de boas notícias pessoais. Interesses: acerto nas decisões que tratem de dinheiro e compromisso. Procure levar com moderação a rotina de trabalho. Vida íntima: retribua carinho. Harmonia.