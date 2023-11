(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: em momento de atentar com mais cuidado às suas condições de saúde, agora podem ocorrer fatos novos na lida em família. Interesses: com ações positivas você terá semana em que vai se desenrolar com a ampliação das suas ambições materiais. Vida íntima: apoio para planos com íntimos.