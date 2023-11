(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: há hoje elemento positivo com trânsito favorável para sua lida com assuntos novos em família. Interesses: preocupação material superada com a racionalidade com que enfrentar suas obrigações ou tarefas de trabalho. Controle seus gastos. Vida íntima: instinto de proteção ampliado.

Tags:

Quinta-feira