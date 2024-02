(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: boas novidades em fase de mudança de foco na lida social. Interesses: quadro que lhe reserva vantagem na relação com estranhos que tenham vínculo com a sua rotina profissional. Solução de pendência financeira. Vida íntima: na intimidade, evite agir com irritação ou intolerância.

Tags:

Quinta-feira