(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: quadro muito favorável para as suas relações pessoais, amizades e a lida com parentes. Interesses: antigos planos profissionais se farão mais viáveis. A boa influência em seu signo mostra nova opção para planos envolvendo ganhos. Vida íntima: evite as discussões e as polêmicas.

Quinta-feira