(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a Lua fora de curso em boa parte do dia aponta emotividade exagerada no trato com pessoas próximas em quadro de decisões contestadas. Interesses: bem influenciado na lida de trabalho você superará desvantagem em assuntos das suas finanças. Vida íntima: boa convivência e alegria.

Quinta-feira