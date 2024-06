(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: sua lida com pendências de rotina receberá forte influência da família. Interesses: momento de tomar decisões firmes em relação aos seus planos financeiros, pois hoje estarão bem postas as ações que definirão o rumo de suas decisões com o trabalho. Vida íntima: afetos contidos.

Junho 2024 | Quinta-feira