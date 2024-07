(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: este início de semana mostra bons e proveitosos fatos na relação com a rotina pessoal e as demandas ou pedidos em família. Interesses: dê agora especial atenção aos seus gastos evitando impulsos. Decisões mais equilibradas nas obrigações do trabalho. Vida íntima: ânimo instável.