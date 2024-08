(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: no sábado e ao longo de todo o fim de semana haverá necessidade de diálogo na lida pessoal e nos assuntos que envolverem a família. Interesses: bom quadro o beneficiará no trato com dinheiro. Mesmo assim, evite gastar sem pensar. Vida íntima: influências positivas na intimidade.

Tags:

sábado