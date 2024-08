(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: equilíbrio pessoal e boa posição para as amizades em uma fase de muito significado no trato com artes, teatro e literatura. Interesses: quadro de vantagem acumulada na lida com encargos de seu trabalho. Ganhos imprevistos nas finanças. Vida íntima: ânimo conciliador e harmonia.