(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: bom aspecto lhe trará compensação com sensibilidade e generosidade que se farão presentes de forma acentuada nas suas decisões. Interesses: bom quadro com assuntos profissionais e na lida com dinheiro. Vida íntima: tendência ao isolamento e à solidão dominará sua rotina íntima.