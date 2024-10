(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você vivenciará hoje alterações na convivência com as pessoas de quem depende em termos pessoais e familiares. Interesses: nas finanças, não se precipite na tomada de decisões e, no trabalho e negócios, procure agir com maiores rigor e segurança. Vida íntima: surpresa agradável.