(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: em dias de se esquivar a críticas use de sua força de vontade para mudar o que mais o preocupa no cotidiano. Interesses: você terá dias de compensação financeira, apesar de pequenos obstáculos no trabalho. Vida íntima e sentimentos: seja menos exigente com a opinião das pessoas.

Tags:

Domingo