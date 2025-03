(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: momento astral bem propício para as mudanças, novas viagens e o trato com amigos. Em família, comportamento instável que pode lhe trazer problemas. Interesses: dias de elementos bem relacionados ao trabalho e finanças. Vida íntima e sentimentos: tenha mais cuidado com sua saúde.

Tags:

Domingo