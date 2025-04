(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: quadro estável marcará a sua rotina e alterará beneficamente o seu caminho na lida com amigos e parentes próximos. Interesses: dia que antecipa mudanças com novas oportunidades em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: boa motivação irá afastar antiga preocupação com íntimos.