(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento que mostra aumento de prestígio pessoal e boa avaliação de suas ações. Interesses: indicação de vantagens com novas demandas materiais e boa mudança na lida com valores e com o próprio dinheiro. Vida íntima e sentimentos: procure ser mais otimista e demonstre confiança.