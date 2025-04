(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: o dia lhe trará um quadro de bom entendimento com estranhos, além condução atenta dos desafios de seu cotidiano. Interesses: um momento positivo molda aspecto que aponta planos acertados com as finanças. Vida íntima e sentimentos: seja mais compreensivo com as pessoas próximas.

