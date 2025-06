(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: hoje, você poderá se envolver de forma acertada com demandas de família o que irá mudar o seu ânimo com a influência da Lua. Interesses: satisfação com a solução de pendências financeiras. Novidade nas obrigações de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: emotividade ampliada.