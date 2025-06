(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento favorável para o trato com estranhos e vizinhos. Interesses: você agora se envolverá com novo compromisso e dele terá retribuição em fase de indicações benéficas por seus atos no trabalho, carreira e provas. Vida íntima e sentimentos: com íntimos, dia de muita satisfação.