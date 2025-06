(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você deve se condicionar de forma mais otimista e segura evitando as pessoas negativas. Interesses: a regência de seu dia será vantajosa para assuntos de dinheiro, ganho e desempenho no trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento debilitado. Aja com cuidado nas questões íntimas.