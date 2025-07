(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: dias tumultuados pelo acúmulo de compromissos e obrigações em fase compensadora com íntimos. Interesses: as posições do período o farão cauteloso e, por isso, capaz de moderar seus impulsos. Boa condução de seus negócios. Vida íntima e sentimentos: realização com assunto afetivo.



