(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: início de semana com aspectos debilitados em razão de preocupação com pequenos e detalhes de rotina. Interesses: estabilidade em seus ganhos e gastos, desde que feitos com critério e cuidado. Intimidade e sentimentos: seja mais compreensivo ao lidar com as pendências e pedidos de íntimos.