(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um bom momento em suas obrigações e planos sociais lhe trará contentamento e realização. Interesses: consolidam-se influências fortes sobre seu modo de pensar e agir diante de problema com as finanças. Inventividade nas tarefas do trabalho. Vida íntima: sentimentos mais contidos.

Quinta-feira