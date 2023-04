(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: momento benéfico para a solução de pendência, desde que você aja com tolerância e maior compreensão. Interesses: seu comportamento será mais autoconfiante nas tarefas de trabalho. Procure agir de forma consciente e firme com as finanças. Vida íntima: emoções expostas. Inquietação.

