(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: os pequenos problemas do cotidiano hoje poderão concentrar suas atenções afetando seus ânimo e humor ao lidar com as demandas de rotina. Interesses: impulsos por gastos devem ser mais contidos. Fatos novos no trabalho o afetarão de forma positiva. Vida íntima: sentimentos expostos.

Tags:

Agosto 2023