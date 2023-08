(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: momento que aponta um quadro bem positivo dando destaque para acordos, contratos e uso da palavra na lida com os novos compromissos. Interesses: ânsia por liberdade e satisfação com senso de oportunidade no trabalho. Vida íntima: dias que trarão episódio de carência e isolamento.

Tags:

Agosto 2023