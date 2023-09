(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: indicação de entendimento e favores em sua rotina em fase de notícias importantes sobre antigos planos pessoais. Interesses: surpresas que o compensarão em novos assuntos do seu trabalho e com finanças bem posicionadas. Vida íntima: mostre-se mais disposto nas relações com íntimos.