(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um bom aspecto em seu signo trará influência que mostra favores e maior emotividade com os que partilham sua rotina. Interesses: por seus atos você se sobressairá dos demais com o trabalho. Acerto na lida com o próprio dinheiro. Vida íntima: dê maior cuidado e atenção aos íntimos.