(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: as influências em seu signo apontam boas realizações por atitudes amigáveis e bem positivas de pessoa muito próxima. Interesses: quadro benéfico para as suas finanças. Por isso, procure manter um comportamento equilibrado com o trabalho. Vida íntima: sentimentalismo e boas emoções.