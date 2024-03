(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: em fase debilitada aja com cautela e procure conselho ou se oriente nas situações que não domine inteiramente. Interesses: você deve agora buscar um comportamento mais firme com gastos não programados ou os compromissos de muito valor. Vida íntima: alegria com as ações de íntimos.

Quinta-feira