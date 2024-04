(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com apoio em família e de amigos, você poderá dar sequência a projetos e mudanças no cotidiano. Interesses: momento surpreendente pelo bom resultado nas iniciativas relacionadas a novo trabalho ou negócio com destaque para o campo financeiro. Vida íntima: procure demonstrar carinho.

Tags:

Quinta-feira