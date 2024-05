(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: bom condicionamento em momento de posições que mostram alegria e compensação com os relacionamentos sociais. Interesses: influências benéficas para as suas finanças. Mesmo assim, controle ganho e gastos. Vida íntima: quadro de entendimento e muita compensação com pessoa bem íntima.

Quinta-feira