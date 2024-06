(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um bom trânsito aponta influência muito forte que irá torná-lo mais sensível com as suas novas amizades. Interesses: quadro que indica bom momento para seus assuntos financeiros. No trabalho haverá nova opção nos planos futuros. Vida íntima: seja mais cuidadoso nas questões íntimas.

Junho 2024 | Quinta-feira