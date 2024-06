(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você terá hoje boa oportunidade para acertada lida com pedidos e favores de parentes. Interesses: o dia amplia indicações de um quadro material favorável para tratar com dinheiro e bancos, além de boa lida no trabalho. Vida íntima: solução de pequenas pendências ou desavença íntimas.

