(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: boa influência sobre seu comportamento trará maior sensibilidade fazendo com que você se beneficie de quadro de realização pessoal. Interesses: vantagem ampliada e compensação com novos planos ligados ao seu trabalho. Habilidade. Vida íntima: controle-se na lida com pessoa íntima.

Tags:

Quinta-feira