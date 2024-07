(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: aceite conselhos e procure o equilíbrio na relação com pessoas amigas. Interesses: você hoje terá mais tranquilidade com uma posição de maior controle e comedimento em relação aos seus compromissos. Procure avaliar bem as opções para o seu trabalho. Vida íntima: emoções controladas.