(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você se beneficiará de aspecto positivo para suas ações pessoais, hoje mais equilibradas. Interesses: quadro de acerto de pendências em razão de aspecto positivo que irá fazê-lo realizado com as decisões com o trabalho. Finanças protegidas. Vida íntima: convivência compensadora.